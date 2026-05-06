メーガン妃（44）と、米「ヴォーグ」誌を率いてきた元編集長のアナ・ウィンター（76）との関係が悪化していると英紙が報じた。かつては良好とみられていた両者の関係について、ウィンターが現在はメーガン妃を「嫌っている」との主張も浮上している。アナは映画「プラダを着た悪魔」のミランダ（メリル・ストリープ）のモデルになったとされる人物。 【写真】エリザベス女王と話すアナ・ウ