女優の見上愛と上坂（こうさか）樹里がダブル主演を務めるＮＨＫ連続テレビ小説「風、薫る」（月〜土曜・前８時）は７日に、第２９話が放送される。その内容は…。（以下、ネタバレがあります。ご注意ください）環（英茉）へのお土産を探していたりん（見上愛）は偶然シマケン（佐野晶哉）と出会い、シマケンの今の仕事と夢を知ることに。一方、多江（生田絵梨花）の実家では縁談が進み、多江は悩む日々が続いていた。そんなあ