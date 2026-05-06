◆ＪＥＲＡセ・リーグ中日―阪神（６日・バンテリンドーム）４試合で３完封を成し遂げた“はるとらバッテリー”のまさかのサインミス？に、球場は一時騒然とした。３回２死、大島に投じた１球目が伏見がミットを構えた位置を大きくそれた。高橋の１４９キロ直球が伏見の脇腹を直撃し、苦悶（くもん）の表情を浮かべてその場に倒れ込んだ。日高バッテリーコーチがすぐに駆けつけたが大事には至らず、すぐにプレーを再開した。