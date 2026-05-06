４日、観光客でにぎわう濯水古鎮。（重慶＝新華社記者／唐奕）【新華社重慶5月6日】中国重慶市黔江（けんこう）区の濯水（たくすい）古鎮は1〜5日の労働節（メーデー）連休中、観光客数がピークに達した。最高ランクの5A級観光地の同古鎮には、石灰岩の一種「青石板」で舗装された街頭に人があふれ、伝統建築の屋根付き橋「風雨廊橋」も観光客でにぎわい、至る所で楽しく和やかな祝日の雰囲気が広がった。４日、観光客でにぎわう