◆パ・リーグ西武―ソフトバンク（６日・ベルーナドーム）ソフトバンクは先発の大関友久が２回に大炎上した。１死から１四球を挟む９連打を浴び、８失点のビッグイニングをつくられた。ただ、６連戦の６戦目で中継ぎ陣の登板過多を避けるため、ベンチは続投を指示。３回からの３イニングは無失点で降板した。５回で９２球を投げ、１２安打１四球の８失点だった。昨季は最高勝率（１３勝５敗）のタイトルを獲得した左腕だが、