プロ野球選手のタレント妻がシースルーロングスカートを着用した姿を披露した。オリックスの平沼翔太外野手の妻でタレントの森咲智美が６日、自身のインスタグラムを更新。「大阪出張してくれた『女の子ごはん』のごはん編が更新されました」と書き始めると、「写真だとすましてるけど動画だとバレちゃってます…呑む時の幸せそうな顔」と続けてつづり、左肩を出したシースルーのロングスカート姿の写真をアップした。こ