１日、ハルビン市内の大型ショッピングモールで買い物を楽しむ人々。（ハルビン＝新華社記者／王松）【新華社ハルビン5月6日】中国黒竜江省ハルビン市の消費市場では今年の労働節（メーデー）連休（1〜5日）期間に、没入型で多様な体験シーンを創出し、高品質な消費財の供給を絶えず充実させた。これにより、都市の文化・観光分野の消費活力が刺激され、連休期間の消費は活況を呈した。１日、ハルビン市内の大型ショッピングモー