セイコーゴールデングランプリ陸上プレイベントの「ストリートボウタカ」が６日、東京・港区の赤坂サカス広場で行われ、男子棒高跳びの山本聖途（トヨタ自動車）、石丸颯太（ＧｌａｎｚＡＣ）、堀川晴海（Ｔ．Ｔ．Ｃ株式会社）、宮本嶺（ＫＰＶＣ）が出場。ただ一人、５メートル２０を跳んだ山本が貫禄勝ちし「棒高跳びを知らない方がほとんどだったと思いますが、今日は魅力を伝えられたと思います」とはにかんだ。多くの観