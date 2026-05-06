外国為替市場でドルに対して一時2円以上、急速に円高が進みました。市場関係者からは、政府・日銀による為替介入の可能性を指摘する声も出ています。【映像】1ドル155円台に急上昇 政府・日銀による為替介入か午後1時すぎ、1ドル＝157円80銭前後で推移していた円相場は短時間で2円余り急上昇し、およそ2カ月ぶりに一時、155円台前半をつけました。急上昇後の値動きなどから、市場では為替介入が行われたのではという見方も出