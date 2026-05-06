プレミアリーグのアーセナルがDFの売却に成功したようだ。『The Athletic』によると、今回アーセナルからポルトへの完全移籍が決まったのはポーランド代表のヤクブ・キヴィオル。アーセナルに加わったのは2023年で、今季は9月に買い取りオプション付きの期限付きでポルトに移籍している。完全移籍に移行することになり、移籍金は1700万ユーロ、日本円にして約31億円。ここからさらに500万ユーロのボーナスが加算される可能性があり