日本代表MF田中碧が所属するリーズは今夏ウルブズから主力選手の引き抜きに動く可能性があるようだ。英『TEAMTALK』が報じている。昇格組のリーズは今シーズン残留争いに巻き込まれているが、プレミアリーグの直近6試合で負けておらず、その間の戦績は3勝3分。着実に勝ち点を積み重ねており、現在は14位。残り3試合となっているなか、18位ウェストハムとは7ポイント差のため、次節の結果次第では残留を決めることができる。そんな