チームの現状をリオネル・メッシはどう受け止めているだろうか。昨季はMLSカップを制して頂点に立ったインテル・マイアミだが、今季は序盤から躓いている。メッシはここまで8ゴールと結果を出しているが、前節はオーランド・シティSCに3-4で敗北。それもマイアミが先に3点奪ったところからの大逆転負けだ。『Planet Football』はメッシがこれほど弱いチームでプレイするのは初めてのことではないかと取り上げているが、バルセロナ