ハンジ・フリック率いるバルセロナは欧州屈指の攻撃力を誇り、アカデミーのラ・マシアから次々と優秀な若手が出てくるなどポジティブな要素が多く、今季もラ・リーガ制覇に王手をかけている。ラミン・ヤマルを中心とした若いバルセロナには、近いうちにチャンピオンズリーグ制覇のチャンスがあるはずだ。ただ、CL制覇には課題もある。クラブOBのミゲル・アンヘル・ナダル氏は、守備力の強化が欠かせないと指摘する。「今季のバルセ