3日に行われたプレミアリーグ第35節でノッティンガム・フォレストに1-3に敗れ、悪夢のリーグ6連敗。チェルシーは9位と順位を大きく下げている。FA杯では決勝に進んでいるとはいえ、プレミアリーグでの戦いは到底納得できるものではない。それも毎年のように巨額の移籍金で選手を獲得してきたことを考えると尚更だ。情報サイト『Transfermarkt』は、トッド・ベーリー氏がオーナーに就任した2022-23シーズンより実に17億ユーロもの資