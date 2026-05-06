前節のウォルバーハンプトン戦に続き、3日に行われたプレミアリーグ第35節でアストン・ヴィラを撃破して2連勝を飾ったトッテナム。まだ安心はできないが、この連勝でひとまず降格圏から抜け出すことができた。チームを変えられる人物がいるとすれば、4月より指揮官に就任したロベルト・デ・ゼルビしかいない。『ESPN』によると、アストン・ヴィラ戦の勝利後にトッテナムMFコナー・ギャラガーはデ・ゼルビがチームの空気を変えてく