マンチェスター・ユナイテッドが、ウェストハム・ユナイテッドに所属するポルトガル代表MFマテウス・フェルナンデス（21）の獲得に興味を持っているようだ。マイケル・キャリック氏が暫定監督に就任してから復調し、来季のチャンピオンズリーグ（CL）出場権を獲得したユナイテッド。しかし、今夏にブラジル代表MFカゼミロが退団することがすでに決定しており、中盤強化が急務となっている。イギリス『The Telegraph』によれば、ユ