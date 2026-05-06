大相撲の大関・霧島（音羽山）が６日、東京・中央区の荒汐部屋に出稽古に出向いた。同じく出稽古の幕内・藤ノ川（伊勢ノ海）らを相手に計１１番取った。熱のこもった稽古で順調に番数をこなしていたが、途中に左耳を負傷。以降は相撲を取らなかったが、稽古後は関取衆と談笑する場面もあり、大事には至っていない様子だった。部屋を出る際の取材では「耳は聞こえているが、少し変な感じがする。最後にもう少し相撲を取ろうと思