◆パ・リーグオリックス―ロッテ（６日・京セラドーム大阪）５回終了で試合が成立し、真鍋勝已審判員が通算３０００試合出場達成で表彰を受けた。花束を受け取ると、スタンドに向かって頭を下げた。初出場は１９９４年１０月１日の阪神―広島２６回戦（甲子園）で三塁塁審を務めた。真鍋審判員は１９８６年のドラフト６位で投手として関西高（岡山）から阪神に入団。１軍出場はなく、９１年限りで現役を退き、翌９２年１月１