◇インターリーグドジャース1−2アストロズ（2026年5月5日ヒューストン）ドジャースの大谷翔平投手（31）が5日（日本時間6日）、敵地でのアストロズ戦に先発。今季最長となる7回を投げ、4安打2失点8奪三振と力投も援護に恵まれず2敗目を喫した。ただ、“野茂超え”を果たしたことも判明した。今季初被弾を含む2本のソロを浴びて2点を失ったが、7回を投げきったのはエンゼルス時代の23年7月27日のタイガース戦で完封勝利