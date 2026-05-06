◆明治安田Ｊ２・Ｊ３百年構想リーグ第１５節藤枝ー福島（６日・藤枝総合運動公園サッカー場）Ｊ３の福島ユナイテッドＦＣのＦＷ三浦知良（５９）が６日のＪ２・Ｊ３百年構想リーグ第１５節の藤枝ＭＹＦＣ戦（藤枝）で先発出場。前半２２分で交代したが、地元・静岡でＪ最年長出場記録を５９歳２か月１０日に更新した。前線から積極的にプレスをかけ、ボールに触れる度で会場からは歓声が上がった。押し込まれた時や相手