◇プロ野球 セ・リーグ DeNA-広島(6日、横浜スタジアム)広島・菊池涼介選手が先制の第1号3ランを放ちました。3回、2アウト1、2塁のチャンスで打席に入った菊池選手は、DeNA先発の深沢鳳介投手が投じた高めのストレートを振りぬきレフトスタンドへのホームラン。広島先発・栗林良吏投手へ3点を援護しました。菊池選手は今季24試合目での第1号。「打ったのはストレート。良い先制点になってよかったです」とコメントしています。広島