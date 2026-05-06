美容家としても活躍している俳優のMEGUMIさんが、「5月12日に、『わたしはこれでやせました』という本を出版させていただきます」と投稿しました。 【写真を見る】【 MEGUMI 】 「4ヶ月で−4kg」健康的に、美しく痩せる「これからの人生を元気に過ごすための“一生ものの習慣”を手に入れられた気がしています」「実は40代に入ってから、1年に1キロずつ体重が増え、気がつけば4年で＋4kgに」「このままではいけないと思い