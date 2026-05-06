◇パ・リーグソフトバンク ― 西武（2026年5月6日ベルーナD）ソフトバンクの大関友久投手（28）が6日、西武戦に先発し、キャリアワーストの12安打、同タイの8失点で5回92球で降板した。0―8の3回1死一塁でカナリオにフォークを左前打されて先発全員安打を許した。初回2死で渡部に初安打となる右前打。ただ、2回1死から西武打線に完全につかまった。同1死から4連打で2点を失い、なおも同満塁から今度は5連打。渡部にはプ