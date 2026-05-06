パルマの日本代表GK鈴木彩艶の去就に韓国メディアも注目している。パルマで２年目を迎えている鈴木は、今季も開幕からチームの守護神としてプレーしてきたなか、昨年11月に左手を骨折。約４か月の長期離脱を余儀なくされた。３月に戦列に戻ってくると、復帰当初はパフォーマンスが不安視されたものの、徐々に調子を取り戻し、現地５月３日に行なわれた直近のインテル戦でも好セーブを連発した。そんな彩艶にパルマ退団の可能