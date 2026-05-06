大谷翔平選手が村上宗隆選手の活躍をユーモアを交えながら評価しました。村上選手は日本時間5日のエンゼルス戦でヤンキースのジャッジ選手に並ぶ全体トップタイの第14号2ランを放つなど、好調を続けています。また、日本時間4月23日には昨季ドジャースの大谷選手が記録した日本選手の最長記録に並ぶ5試合連続ホームランを記録しました。メジャー1年目から圧倒的な成績を残す村上選手に大谷選手が「打ってるというのは聞いてるんで