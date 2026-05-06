放送作家の野々村友紀子氏（51）が6日、フジテレビ「ぽかぽか」（月〜金曜前11・47）にゲストとして生出演。夫でお笑いコンビ「2丁拳銃」の川谷修士（51）の困ったクセを明かした。同番組には夫の川谷、現在大学生で長女の一花さんとともに、家族3人で出演した野々村氏。学校行事への参加について聞かれ、川谷は「運動会の場所取りとかは」と謙そん。一花さんは「ほぼ欠かさず来てくれてたのでうれしかったんですけど、パパっ