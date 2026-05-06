「オリックス−ロッテ」（６日、京セラドーム大阪）オリックス売り出し中の５年目・渡部遼人外野手（２６）が五回、池田の打球を追って左中間のフェンスに顔面から激突するアクシデントがあった。治療を受け一度は守備に復帰したが、その裏の攻撃で代打を送られ退いた。２−０の五回の守備で、１死走者なしから池田の打球が中堅左へ。一直線に打球を追った渡部はジャンプして捕球を試みたが捕れず、そのままフェンスに激突。