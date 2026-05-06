タカラトミーアーツは、「ガチャ」シリーズから「トミカウォッチコレクション」を4月27日週より発売する。全4種で価格は400円。4月27日週発売「トミカウォッチコレクション」(全4種・400円)「トミカウォッチコレクション」は、車両の形にダイカットされた、クリアラメ仕様のフタ付きウォッチ。キラキラのフタを開けると、スピードメーターをイメージしたクールなデジタル時計と“TOMICA”のロゴが入った盤面が現れる。電池交換可。