タカラトミーアーツは、「ガチャ」シリーズから「スター・ウォーズ METAL RING COLLECTION」を2026年4月27日週より再発売する。全5種で価格は400円。2026年4月27日週発売「スター・ウォーズ METAL RING COLLECTION」(全5種・400円)「スター・ウォーズ METAL RING COLLECTION」は、『スター・ウォーズ』に登場する人気キャラクターを、本格的なリングアイテムで再現。重厚感あふれるダイキャスト製で、指にはめないときは付属するボ