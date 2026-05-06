バンダイは、「ガシャポン」シリーズから「“ディズニーキャラクター” お星さまマスコットチャーム」を2026年5月 第2週 より発売する。全4種で価格は400円。2026年5月 第2週 発売「“ディズニーキャラクター” お星さまマスコットチャーム」(全4種・400円)「“ディズニーキャラクター” お星さまマスコットチャーム」は、“ディズニーキャラクター”がお星さまに入ったマスコットチャーム。表から見ても裏から見ても可愛いアイテ