◆ＪＥＲＡセ・リーグ巨人―ヤクルト（６日・東京ドーム）巨人のドラフト１位・竹丸和幸投手（２４）が今季６度目の先発マウンドに立ち、２回までに２失点している。初回、先頭の並木に投じた初球１４６キロを左翼席へ運ばれプロ初被弾。なおも２四球などで１死一、二塁のピンチを招くと、増田に左前打を浴びて２点目を献上した。しかし、２回はきっちりと立て直した。先頭の山野を遊ゴロ、続く伊藤を左飛、初回に先頭打者