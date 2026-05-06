大相撲の夏場所（１０日初日、東京・両国国技館）に向けて幕内・阿炎（錣山）が６日、千葉・松戸市にある佐渡ケ嶽部屋に出稽古した。大関・琴桜（佐渡ケ嶽）らと計１０番取って、鋭い押しで相手を起こしながら前に出た。また土俵際で軽やかな動きで突き落とすなど５勝。「（番付を落として）当たらないかもしれないけど、いい稽古が出来た」とうなずいた。４日には部屋では横綱・豊昇龍（立浪）、大関・霧島（音羽山）とも稽古