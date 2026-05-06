徳島県の秘境・祖谷の名物「ぼけあげ」。なんと、長さが30?以上もある大ぶりの油揚げで、現地では「雲海汁」などでも親しまれています。そんなぼけあげの楽しみ方をヒントに、お手頃な油揚げでご当地の味をおうちで再現。香ばしく焼いた油揚げに大根おろしを合わせた、やさしくマイルドな一品に仕上げました。好みでゆずを絞るのもおすすめです。『ぼけあげのおろし煮』のレシピ材料（2人分）油揚げ……2枚 大根おろし……200g し