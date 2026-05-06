２日、北京市の香山公園で、体験学習に参加する子どもたち。（北京＝新華社配信）【新華社北京5月6日】中国北京市文化・観光局は5日、今年の労働節（メーデー）連休（1〜5日）期間に同市を訪れた観光客数が前年同期比5.1％増の延べ1882万7千人で、観光消費額が6.6％増の223億6千万元（1元＝約23円）だったと明らかにした。入境観光客は22.3％増の12万8千人、消費額は22.6％増の13億8千万元となった。北京では連休期間中、文