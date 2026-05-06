九州大は、海外の大学と連名で学位を授与する制度に基づき、英国の伝統校、グラスゴー大と共同で学科を新設する。教育課程を一緒に編成することで学生は双方で学べ、卒業時に両大学名での学位が取得できる。2028年10月からの予定で、日本の国立大としては大学院で導入例はあるが、学部間での制度活用は初めてだとしている。九大によると、基となるのは14年度に創設されたジョイント・ディグリー（共同学位）制度。私大の学部レ