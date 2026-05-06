ドジャースの大谷翔平投手が5日（日本時間6日）、敵地でのアストロズ戦に先発登板。今季最長となる7回を投げ、4安打2失点8奪三振という力投を見せたが、打線の援護に恵まれず2敗目（2勝）を喫した。 ■登板6試合目にして初被弾 「投手専念」でマウンドに上がった大谷。初回を3者凡退に退けて、上々のスタートを切った。しかし2回、先頭クリスチャン・ウォーカー内野手に内角ストレートを叩かれ