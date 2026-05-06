お笑いコンビ「品川庄司」の庄司智春（50）が6日、自身のインスタグラムを更新。妻でタレントの藤本美貴（41）と肩を組むラブラブ夫婦ショットを公開した。「GWどこに行っても混んでるから、多摩川へお散歩」と書き出した庄司。「長女が写真を撮ってくれて、次女が肩組んじゃいなよ〜、2人でハート作って〜などとかなり演出が入り、それに家族でずっと爆笑してた」と長女、次女が撮影演出したラブラブな夫婦ショットを公開。「