◇パ・リーグオリックス―ロッテ（2026年5月6日京セラD大阪）オリックスの中堅・渡部遼人外野手が、アクシデントに見舞われた。5回1死で池田の左中間への大飛球をジャンピングキャッチしようと試み、顔面からフェンスに激突。頭を強く打ったもようで、しばらく起き上がることができなかった。担架が用意され、場内は一時騒然となった。渡部はほどなくして立ち上がり、自力で歩行してベンチへ。治療を経てプレーを続