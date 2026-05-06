6日午後の外国為替市場で円相場が急騰しました。午後1時30分頃まで1ドル＝157円80銭前後で推移していた円相場は急速に上昇し、午後1時54分現在では155円ちょうどに近づく場面もありました。円相場をめぐっては、4月30日に政府・日銀が為替介入を実施し急騰しましたが、その後、円安に戻し、5月4日にまた大きく円高方向に動く場面がありました。