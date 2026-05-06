元大阪府知事・大阪市長で弁護士の橋下徹氏が、6日放送のカンテレ・フジテレビ系『旬感LIVE とれたてっ！』（月〜金後1：50）に生出演し、京都・南丹市の遺体遺棄事件に関する報道について言及した。【画像】「3LDKのマンションに8人暮らし」「リビングで4人が雑魚寝」私生活を明かした橋下徹番組では、遺体遺棄容疑で逮捕された父親について、警察が殺人容疑で再逮捕する方針を固めたことを報道。男児の父親と接した住民ら