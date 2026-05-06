浜松オートのG1「開場70周年記念ゴールデンレース」は、6日が初日。女子レーサー第一人者の佐藤摩弥（33＝川口）が、5Rで今シリーズ初の「8枠勝利」をマークした。試走から上々の気配を見せつけ、レースも着実に追い上げる好内容に、レース後はホッとした表情が印象的だった。それでも手応えに関しては「タイムはまあまあだけど、冷えているのでもう少し欲しい感じ」と控えめ。今後の調整の方向性としては「手前に持ってきて、