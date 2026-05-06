「ＤｅＮＡ−広島」（６日、横浜スタジアム）本拠地のベースが黄色に塗装され、フィールドには異様な光景が広がった。この日は「スーパーマリオブラザーズ４０周年×プロ野球１２球団」として開催され、マリオ、ルイージ、ピーチ姫が来場。マリオがファーストピッチセレモニーを行った。合わせて各ベースも黄色の「ハテナブロック」に装飾された。同ブロックはゲーム中でプレーヤーが叩くと、コインや成長するためのキノコ