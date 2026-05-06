ソフトバンクの大関友久投手（２８）が６日の西武戦（ベルーナ）に先発したが、２回に大量８失点を喫した。大関は初回を無失点で切り抜けたものの、２回に平沢、古賀悠に連続二塁打を許して先制点を献上するなど四球を挟んで５連打を浴びて３失点。なおも一死満塁で渡部に真っすぐをとらえられると打球は無情にも左翼スタンドへ。痛恨の満塁弾で一挙に点差は「７」に広がった。その後も３連打を浴びるなど、この回だけで９本の