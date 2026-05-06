◆ＪＥＲＡセ・リーグ中日―阪神（６日・バンテリンドーム）阪神が痛恨の併殺プレーで、先制の好機を逃した。初回１死一、三塁、佐藤が二直で打ち取られると、二塁の田中がすかさず一塁へ送球。飛び出していた一走の森下が帰塁できなかった。際どい判定に藤川監督がリクエストを要求したが、判定は覆らなかった。