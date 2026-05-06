◆ファーム・リーグ巨人―ハヤテ（６日・ちゅ〜るスタジアム清水）巨人の育成・中田歩夢内野手が「９番・二塁」で先発出場し、第１打席でセーフティーバントを成功させた。俊足と的確な状況判断が光った。０―０の３回先頭でバットを寝かせ、初球の低めスライダーを投前に転がした。一塁にヘッドスライディングで内野安打をもぎ取った。５回１死の第２打席は左飛に倒れたものの、この時点で直近５試合で１６打数６安打、打