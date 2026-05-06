◆女子プロゴルフツアー今季メジャー初戦報知新聞社後援ワールドレディスサロンパスカッププロアマ戦（６日、茨城ＧＣ西Ｃ＝６７１８ヤード、パー７２）前年覇者で、ツアー史上７人目の永久シード（通算３０勝以上）に王手をかけている韓国の申ジエ（スリーボンド）は、今大会での偉業達成に意欲を見せた。プロアマ戦終了後、取材に応じ、節目の３０勝について「いつも意識しています。早く勝ちたい。今週、達成できれば