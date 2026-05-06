「なにわのブラックダイヤモンド」の愛称で知られるグラビアアイドルの橋本梨菜が5日、自身のインスタグラムを更新。オフショットを公開した。 【写真】いい汗かいていますね～見事な腹筋です 「最近の～」と書き出し、「ゲーセンいったり推し活したり美味しいもの食べて、クリニックでお肌ちゅるちゅるしてもらってジム行って、サウナ行って相変わらずの4月」と投稿。腹筋のラインがくっきりと見え