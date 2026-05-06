JR西日本 落石検知装置が作動したため、JR西日本は6日午前11時半ごろから伯備線（美袋駅～備中高梁駅間）の運転を見合わせていましたが、午後１時40分に再開しました。 現地に社員を派遣し、安全を確認しました。落石など支障物は見つかりませんでした。 伯備線は4本が運休、4本に最大約2時間10分の遅れが発生し、約950人に影響が出ました。