5月6日、京都府警捜査本部が安達優季容疑者（37）を殺人の疑いで再逮捕する意向であることが報じられた。安達容疑者は、再婚相手の子である結希くん（当時11）の遺体を遺棄したとしてすでに逮捕されていた。【写真】“狂気”が浮かぶ前の安達優季容疑者の高校時代、「遺体を複数箇所に移動」捜索現場をすべて見る連日メディアが大きく取り上げてきたこの事件。結希くんを慈しむ複数の親族と一つ屋根の下で暮らしながら、安達容