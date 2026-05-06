先月22日に大規模な山林火災が発生した岩手県大槌町で、再び山林火災です。消防によりますと、大槌町の城山公園体育館付近で山林火災が発生していて、消防が消火活動にあたっています。先月22日の大槌町の2か所で発生した山林火災は、発生から11日目の5月2日に鎮圧したばかりです。